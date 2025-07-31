В Азербайджане началась оценка земель, расположенных под высоковольтными линиями электропередачи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по оценке земельных участков, расположенных под высоковольтными линиями электропередачи.

Как сообщает в четверг Trend, помимо оценки самих участков, также предусматривается проведение экспертных заключений и подготовка отдельных отчетов в рамках проекта AZURE.

Согласно информации, ОАО «Азерэнержи» завершило соответствующую работу в этом направлении и поручило выполнение вышеуказанных работ ООО «Реал Прайс», с которым заключило договор.В соответствии с договором ООО выплачено 359,9 тысячи манатов.

ООО «Реал Прайс» зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем ООО, уставный капитал которого составляет 20 манатов, является Насиров Этибар Хакверди оглу.

Отметим, что в марте этого года в СМИ появилась предварительная информация относительно оценки земельных участков под высоковольтными линиями электропередачи.