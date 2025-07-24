Назван объем поступлений в бюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора

БАКУ /Trend/ - Поступления государственного бюджета от ненефтегазового сектора за январь–июнь текущего года составили 10,277 миллиарда манатов, что составляет 51,9 процента от общих поступлений бюджета, и превысили прогноз на 457 миллионов манатов или 4,7 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 232,3 миллиона манатов или 2,3 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно данным, в первом полугодии текущего года поступления в государственный бюджет от ненефтегазового сектора распределились следующим образом: 62,4 процента или 6,418 миллиарда манатов поступило от налоговых органов, 30,1 процента или 3,091 миллиарда манатов - от таможенных органов, 3 процента или 312,2 миллиона манатов - от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, 4,3 процента или 434,5 миллиона манатов - прочие поступления, и 0,2 процента или 21,9 миллиона манатов - от аренды государственного имущества.

За январь–июнь текущего года поступления в государственный бюджет от ненефтегазового сектора по сравнению с прогнозом составили: от налоговых органов - увеличились на 218,6 миллиона манатов или 3,5 процента, от таможенных органов - на 4,1 миллиона манатов или 0,1 процента, от аренды государственного имущества и других источников - выросли в 3,3 раза, а поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, снизились на 84,9 миллиона манатов или 21,4 процента.