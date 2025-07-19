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Названо число месторождений, переданных в пользование на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 19 июля 2025 13:32 (UTC +04:00)
Названо число месторождений, переданных в пользование на освобожденных территориях Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Согласно Правилам проведения торгов (аукционов и конкурсов) по предоставлению недр в пользование, Центром организации аукционов до настоящего времени были переданы в пользование путем аукциона ряд месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по вопросам имущества.

"15 декабря 2023 года путем аукциона было передано в пользование месторождение известняка "Довлетъярлы" в Физулинском районе, 12 июня 2024 года - месторождения "Гаджилы" в Губадлинском районе и "Ахмедли" в Лачинском районе, 12 сентября 2024 года - месторождение облицовочного камня "Йемишджан" в Ходжалинском районе, 19 декабря 2024 года - месторождение облицовочного камня "Агчай", расположенное в Ходжалинском районе, а 19 февраля 2025 года - месторождение глины "Ходжалы", - говорится в сообщении Госслужбы.

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