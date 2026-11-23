БАКУ /Trend/ - Суточная добыча газа на месторождении Khartang в Иране будет увеличена с 3,7 до 6 миллионов кубометров.

Как сообщает Центральная компания нефтяных месторождений Ирана, об этом заявил исполнительный директор компании Пейман Имани.

По его словам, на данный момент суточная добыча газа на Khartang составляет 3,7 миллиона кубометров. Увеличить этот показатель планируется за счет ввода в эксплуатацию трубопровода диаметром 18 дюймов.

Имани отметил, что развитие инфраструктуры добычи и транспортировки газа является одним из необходимых условий для наращивания производственных мощностей. По его словам, ввод трубопровода позволит в полной мере использовать потенциал месторождения и укрепить возможности страны по добыче газа.

Отметим, что газовое месторождение Khartang расположено на юге Ирана, в 80 километрах к востоку от одноименного города в провинции Бушер и в 20 километрах к востоку от города Хормудж. Оно находится в горной местности со сложным рельефом и было открыто в 2013 году. По оценкам, запасы месторождения составляют 16,4 триллиона кубических футов (около 465 миллиардов кубометров) газа и 261 миллион баррелей газового конденсата.

Согласно исследованию Trend на основе информации Центральной компании нефтяных месторождений Ирана, дальнейшее развитие добычи на Khartang также входит в число приоритетных задач. Для наращивания добычи газа здесь планируется пробурить 16 скважин. На первом этапе предусматривается довести суточную добычу до 10 миллионов кубометров, а на следующем - до 20 миллионов кубометров.