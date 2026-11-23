БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает возможности внедрения новых технологий хранения энергии и повышения устойчивости энергосистемы страны.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в понедельник вице-президент SOCAR Афган Исаев на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, существующие электросети не могут принимать неограниченные объемы энергии из возобновляемых источников с переменной выработкой, поэтому необходима их модернизация.

“В этой связи рассматриваются такие технологии, как натрий-ионные и ванадиевые аккумуляторные батареи. Cистемы накопления энергии играют важную роль в обеспечении возможности интеграции возобновляемых источников в электросети”, - сказал он.

Он также обратил внимание на развитие натрий-ионных батарей в Китае, отметив, что эта технология может стать более доступной благодаря широкому распространению натрия и иметь меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с литиевыми батареями.

По словам вице-президента SOCAR, компания совместно с AREA, Министерством энергетики Азербайджана и ОАО «Азерэнержи», выступающим оператором системы передачи электроэнергии, рассматривает возможности интеграции подобных технологий в национальную энергосистему.

Кроме того, А.Исаев отметил перспективность инверторов с функцией формирования сети (grid-forming inverters), которые обеспечивают дополнительную гибкость и способствуют повышению стабильности электросети.

Он также сообщил о возможностях применения микросетей в промышленных парках, создаваемых в различных регионах Азербайджана, в частности в районах, где существуют трудности с подключением к общей электросети.

По словам А.Исаева, микросети могут стать следующим этапом развития энергетической инфраструктуры, обеспечивая энергетическую независимость промышленных зон и жилых районов.