БАКУ/Trend/ - Итальянские компании имеют все возможности для внесения вклада в развитие Среднего коридора

Об этом, в частности, заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни накануне итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку.

Вице-премьер отметил, что Средний коридор имеет стратегическое значение для Италии, поскольку укрепляет транспортные и экономические связи страны с Азербайджаном и Центральной Азией.

"Наше растущее взаимодействие с регионом, в том числе проведение саммита и бизнес-форума Италия-Центральная Азия, отражает приоритетность этого направления. Мы стремимся превратить Италию в один из ведущих транспортно-коммуникационных узлов Европы и Средиземноморья, опираясь на такие инициативы, как IMEC (Экономический коридор "Индия – Ближний Восток – Европа"), и одновременно активно поддерживая развитие Среднего коридора. Наша концепция охватывает транспорт, логистику, энергетику и цифровую инфраструктуру, при этом особое внимание уделяется безопасности и устойчивости. Итальянские компании обладают передовыми компетенциями во всех этих секторах и имеют все возможности для внесения вклада в развитие коридора", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.