БАКУ /Trend/ - Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожили над восточной частью Ормузского пролива 20-й американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 с увеличенной дальностью полета.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

По данным ведомства, подразделения ПВО аэрокосмических сил КСИР с помощью новой современной системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник в восточной части Ормузского пролива.

В КСИР утверждают, что за последние сутки это уже четвертый американский разведывательно-ударный БПЛА, сбитый силами противовоздушной обороны корпуса.