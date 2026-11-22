БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года объем производства продукции в сферах машиностроения, автомобилестроения, а также производства прицепов и полуприцепов в Азербайджане составил 350,9 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 77,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время выпуск машин и оборудования сократился на 75,2 процента.

За отчетный период в стране было произведено 2 300 легковых автомобилей - на 29,9 процента, или на 980 единиц, меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. Таким образом, за аналогичный период 2025 года было выпущено 3 280 легковых автомобилей.

В то же время производство грузовых автомобилей существенно увеличилось. За первые десять месяцев 2026 года было выпущено 750 таких автомобилей, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Положительная динамика наблюдалась и в производстве автобусов. За отчетный период было произведено 282 автобуса - на 77,4 процента больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Что касается основных видов продукции в сфере производства машин и оборудования, то за отчетный период было выпущено 4 402 насоса. Это на 49,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего количества произведенных насосов 3 260 единиц пришлось на штанговые скважинные насосы. Их выпуск сократился на 34,5 процента в годовом исчислении.

Производство кранов, крышек и клапанов составило 46,4 тонны, увеличившись в 13,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выпуск тракторов составил 407 единиц, что на 4,7 процента меньше показателя за январь-октябрь 2025 года.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2026 года на складах промышленных предприятий имелись запасы готовой продукции: 416 насосов, 367 штанговых скважинных насосов, 72,1 тонны кранов, крышек и клапанов, а также шесть тракторов.

На складах предприятий автомобильной промышленности находились 238 легковых автомобилей, 67 грузовых автомобилей и 38 автобусов.

Таким образом, в январе-октябре 2026 года в автомобильной промышленности Азербайджана наблюдалась разнонаправленная динамика: производство грузовых автомобилей и автобусов увеличилось, тогда как выпуск легковых автомобилей сократился. При этом производство машин и оборудования продемонстрировало существенное снижение.