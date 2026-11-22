БАКУ/Trend/ - В 7-й месяц текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) объем чеков, прошедших через систему обмена в Иране, по сравнению с 6-м месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года) увеличился в стоимостном выражении на 30,6%, а в количественном — на 2,4%.

Согласно расчетам Trend на основе статистики Центробанка Ирана, в 7-й месяц в Иране было обменено более 8,9 миллиона чеков на сумму 26,4 квадриллиона риалов (около 13,6 миллиарда долларов).

В 7-й месяц было возвращено более 800 тысяч чеков на сумму около 3,17 квадриллиона риалов (около 1,64 миллиарда долларов). По сравнению с 6-м месяцем количество возвращенных чеков в стоимостном выражении выросло на 38,4%, а в количественном сократилось на 8,2%.

Согласно отчету, причиной возврата чеков является отсутствие средств на счетах или их дефицит.

В 2024 году в Иране была создана система обмена чеков. В соответствии с этой системой банки могут в онлайн-режиме проверять наличие средств по сдаваемым в банк чекам.

В 7-й месяц прошлого иранского года (23 сентября — 22 октября 2025 года) было обменено 9,5 миллиона чеков на сумму 11,1 квадриллиона риалов (около 5,74 миллиарда долларов). Из них 9,66 квадриллиона риалов (около 4,99 миллиарда долларов) составили поступившие чеки, а на сумму 1,46 квадриллиона риалов (около 754 миллионов долларов) — возвращенные.

В 12-й месяц прошлого иранского года (20 февраля — 20 марта 2026 года) в Иране было обменено 7,54 миллиона чеков на сумму 10,8 квадриллиона риалов (около 5,58 миллиарда долларов). Из них 6,47 миллиона чеков на сумму 8,96 квадриллиона риалов (около 4,63 миллиарда долларов) пришлись на поступившие чеки, а на сумму 1,89 квадриллиона риалов (около 976 миллионов долларов) — на возвращенные.