БАКУ/Trend/ - Между азербайджанскими и итальянскими компаниями существуют широкие возможности для сотрудничества в таких направлениях, как градостроительство, устойчивая архитектура, транспортная инфраструктура, обновление бывших промышленных территорий, а также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Об этом сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Реад Гасымов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем сегодня в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что современный подход к градостроительству не должен ограничиваться удовлетворением растущих потребностей населения и обеспечением экономического развития, а должен также способствовать созданию новых экономических возможностей, привлечению инвестиций и увеличению занятости.

«Градостроительство должно не только создавать условия для экономического роста, но и активно способствовать его формированию», – отметил Р. Гасымов.

По его словам, создание новых транспортных связей может раскрыть потенциал развития целых территорий, а правильно спланированные деловые центры способны привлекать новые компании и промышленные предприятия. Преобразование бывших промышленных территорий, в свою очередь, создает возможности для инвестиций и новой экономической деятельности.

В этой связи Р. Гасымов привел в качестве одного из успешных примеров проект «Белый город» в Баку. Он отметил, что бывшая промышленная территория, ранее известная как «Черный город», в настоящее время превращается в современный городской квартал, объединяющий жилые, коммерческие и общественные пространства.

По его словам, этот проект демонстрирует, что грамотное градостроительное планирование способно раскрыть экономический потенциал целой территории. Такой же подход широко учитывается и в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Начальник Главного управления также затронул важность вопросов транспорта и мобильности в современном градостроительстве. Он подчеркнул, что развитие городов не должно строиться исключительно на расширении дорог и увеличении количества личных автомобилей. Вместо этого важно создавать интегрированные сети общественного транспорта, обеспечивать взаимосвязь различных видов транспорта и формировать комфортную городскую среду для пешеходов.

Р. Гасымов отметил, что согласование транспортной инфраструктуры с планированием землепользования обеспечивает людям более удобный доступ к рабочим местам, школам, объектам обслуживания и местам отдыха. Это сокращает время, затрачиваемое на поездки, повышает производительность и улучшает качество жизни.

Он добавил, что современное градостроительство уже не ограничивается строительством отдельных зданий и инфраструктурных объектов. В этой сфере необходимы комплексные проекты смешанного назначения, эффективные инженерные решения и устойчивые строительные технологии.

Р. Гасымов сообщил о наличии ряда перспективных направлений для развития сотрудничества между азербайджанскими и итальянскими компаниями.

«Я вижу значительный потенциал для сотрудничества между азербайджанскими и итальянскими компаниями в таких сферах, как обновление бывших промышленных территорий, устойчивая архитектура, транспортно-ориентированное градостроительство, строительные технологии и создание новых городских центров», – подчеркнул он.

По его мнению, это сотрудничество не должно ограничиваться реализацией отдельных строительных проектов, а должно также охватывать привлечение инвестиций, технологий и профессионального опыта к долгосрочным градостроительным инициативам.

Начальник Главного управления обратил внимание на важную роль сохранения исторического и архитектурного наследия в развитии городов. Он отметил, что при грамотном управлении историческое наследие может стать экономической и культурной ценностью.

«Этот вопрос особенно актуален для Баку, обладающего самобытным архитектурным обликом и богатой исторической идентичностью. При создании новых кварталов и модернизации инфраструктуры мы в равной степени привержены сохранению особенностей, которые отличают наш город», – отметил Р. Гасымов.

Он подчеркнул значимость для Азербайджана международно признанного опыта Италии в области архитектуры, инженерии, строительства, промышленного дизайна и обновления городских территорий. «В итальянском опыте меня особенно привлекает умение сочетать инновации с уважением к историческому наследию и национальной идентичности», – сказал он.

Р. Гасымов добавил, что еще одним важным направлением сотрудничества между Азербайджаном и Италией является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Он отметил, что в рамках Государственной программы «Великое возвращение» Азербайджан восстанавливает города и села, создает современную инфраструктуру и ведет работу по формированию устойчивой региональной экономики. «Эти проекты реализуются с особым вниманием к применению интеллектуальных технологий. В то же время улучшение транспортных связей может способствовать более глубокой интеграции этих территорий в региональные и международные экономические сети», – подчеркнул Р. Гасымов.

По его словам, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры демонстрируют, как транспортная связность может способствовать экономическому возрождению и долгосрочному региональному развитию.

Р. Гасымов подчеркнул, что решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявить 2026 год «Годом градостроительства и архитектуры» свидетельствует о стратегической значимости, придаваемой этой сфере. Он отметил, что расширение сотрудничества с Италией может внести вклад в формирование в Азербайджане современной, устойчивой и экономически конкурентоспособной городской среды.