БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной матч 12-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

«Нефтчи» на городском стадионе Шамахы встречался с «Араз-Нахчываном». Матч завершился победой бакинского клуба со счетом 3:1.

Густаво Клисмана оформил дубль. Еще один гол на счету Драголюба Савича. Игрок "Нефтчи" Руфат Аббасов забил мяч в собственные ворота.

Столичный клуб с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице. Представитель Нахчывана с 4 очками располагается на последней, 12-й строчке.

Отметим, что в предыдущих матчах тура «Сабах» обыграл «Сумгайыт» со счетом 5:1, «Туран Товуз» победил «Шамахы», а «Габала» — «Шафа» с одинаковым счетом 2:0. Встреча между «Зире» и «Имишли» завершилась вничью — 2:2.