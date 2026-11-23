БАКУ/Trend/ - Италия и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере ИИ и центров обработки данных.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в понедельник заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, итальянские компании обладают необходимыми технологиями и опытом для участия в проектах по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети, а также в сфере подводных кабелей.

Таяни отметил, что Италия готова предложить Азербайджану высокотехнологичную продукцию и решения в строительной, агропродовольственной, машиностроительной и железнодорожной отраслях.

Он также подчеркнул стратегическое значение Азербайджана для Среднего коридора и развития транспортных связей между Европой и Азией.

"Азербайджан является стратегическим узлом Среднего коридора, связей между Европой и Азией, и итальянские компании действительно могут предоставить свои инженерные возможности и технологии высочайшего уровня", — сказал он.

Кроме того, он отметил заинтересованность Италии в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере кибербезопасности, подчеркнув важность защиты стратегической инфраструктуры для обеспечения конкурентоспособности компаний.

Касаясь энергетического сотрудничества, Таяни поблагодарил Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) за решение установить предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо, что, по его словам, позволило итальянским потребителям платить меньше за топливо.

Он назвал этот шаг не только проявлением экономического сотрудничества, но и знаком дружбы между двумя странами.

Таяни также сообщил, что экспорт Италии за первые девять месяцев текущего года увеличился на 5,5%, а по итогам прошлого года рост составил 3,3%.

По его словам, Италия рассчитывает достичь объема экспорта в 700 млрд евро к концу следующего года.

Он добавил, что итальянская сторона заинтересована в расширении поставок в Азербайджан продукции высокого качества и развитии промышленного сотрудничества.