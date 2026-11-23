БАКУ/Trend/ - Италия видит значительный потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном на сферу производства возобновляемой энергии.

Об этом, в частности, заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни накануне итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку.

Он отметил, что энергетический переход открывает новую главу в стратегическом партнерстве между Италией и Азербайджаном.

"Итальянские компании уже сотрудничают с SOCAR в таких направлениях, как сокращение выбросов, биотопливо и развитие профессиональных компетенций. Мы видим значительный потенциал для расширения этого сотрудничества на сферу производства возобновляемой энергии, развития передающей инфраструктуры и внедрения инновационных технологий. Италия поддерживает проведение технико-экономических исследований проекта "Зеленый энергетический коридор" и Транскаспийского электрического коридора, которые могли бы обеспечить поставки возобновляемой энергии из Центральной Азии на европейские рынки через Азербайджан. Эти проекты также укрепляют стратегическое значение региона Черного моря и Адриатики, а также Западных Балкан, которые являются одним из ключевых приоритетов внешней политики Италии", - пояснил Таяни.

Он заявил, что Азербайджан является близким другом и стратегическим партнером Италии.

"Наша цель — раскрыть весь потенциал экономических отношений между двумя странами, расширив сотрудничество далеко за пределы энергетической сферы", - добавил вице-премьер.

Таяни отметил, что экономическое партнерство развивается: в 2025 году двусторонний товарооборот приблизился к 8 млрд евро, а экспорт Италии в 2026 году вырос более чем на 14%.

"Мы намерены развивать эту положительную динамику, стимулируя не только торговлю, но и создание совместных предприятий, промышленное партнерство и взаимные инвестиции. Итальянские компании предлагают передовые технологии, промышленную экспертизу и обладают богатым опытом тесного сотрудничества с местными партнерами.

Помимо энергетики и инфраструктуры, мы видим перспективные возможности в таких сферах, как передовое производство, критически важное сырье, фармацевтика, агробизнес и цифровые технологии. Важную роль в этом отношении может сыграть Свободная экономическая зона Алят, которая способна стать платформой для итальянских компаний, стремящихся расширить свою деятельность на региональных рынках", - добавил Таяни.