БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский боец UFC Тахир Абдуллаев одержал победу на турнире UFC Qatar, который проходит в Дохе, столице Катара.

Aзербайджанский спортсмен выступил в предварительной части турнира, где встретился с австралийцем Джейком Мэтьюзом.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Абдуллаеву. Двое судей оценили поединок со счетом 30:27, еще один — 29:28 в пользу азербайджанского бойца.

Таким образом, Тахир Абдуллаев одержал вторую победу в своей карьере в UFC.

Отметим, что спортсмен успешно дебютировал в организации 27 июня на турнире UFC Fight Night в Баку. Тогда он победил бразильца Джефферсона Насименто техническим нокаутом в третьем раунде.