БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции страны на специально созданном интернет-сайте.

Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, специальный интернет-сайт создан для того, чтобы сделать проект новой Конституции более доступным для граждан, предоставить им возможность ознакомиться с документом и представить свои предложения.

Примечательно, что в преамбуле проекта новой Конституции отсутствует ссылка на Декларацию о независимости Армении.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

В начале июля этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан завершил все необходимые работы в рамках финализации мирного соглашения.

Как отметил Дж. Байрамов, после устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день.

"У нас также есть свои ожидания. Армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. В этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - отметил министр.