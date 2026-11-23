БАКУ/Trend/ - Экспорт Италии в Азербайджан составляет около 440 млн евро, и итальянская сторона рассчитывает увеличить этот показатель, приблизив его к уровню экспорта Германии, который составляет около 560 млн евро.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в понедельник президент Итальянского агентства по внешней торговле (ITA Agency) Маттео Дзоппас на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, Азербайджан представляет значительный потенциал для продвижения итальянской продукции, в том числе товаров массового потребления, модной индустрии и агропродовольственного сектора.

Дзоппас отметил, что в Азербайджане активно развиваются такие направления, как мода и агропродовольственная промышленность, в которых Италия также обладает значительным опытом и потенциалом.

“Итальянское агентство по внешней торговле намерено продолжать работу по продвижению продукции Made in Italy на азербайджанском рынке совместно с местным представительством и дипломатическими структурами.

В 2025 году в рамках мероприятий ICE в Италию прибыли около 20 делегаций, а в 2026 году их число почти удвоилось. В частности, в текущем году агентство привезло в Италию от 50 до 100 местных представителей бизнеса, включая закупщиков, импортеров и дистрибьюторов. Такие контакты способствуют установлению деловых связей и расширению товарооборота между двумя странами", - сказал он.