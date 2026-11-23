БАКУ/Trend/- Итальянская компания Valvitalia Group обсуждает возможности локализации производства в Азербайджане.

Об этом сказал в понедельник Trend главный исполнительный директор Valvitalia Group Андреа Форци в рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума в Баку.

Он отметил, что Азербайджан является одной из стран, имеющих важное значение для компании, а объявленные в стране крупные проекты повышают интерес компании к азербайджанскому рынку.

"Азербайджан является для нас очень важной страной, особенно с учетом объявленных крупных проектов. Поэтому мы заинтересованы в более подробном изучении возможностей страны. В настоящее время мы также ведем обсуждения по вопросу потенциальной локализации производства", - заявил А. Форци.

Глава компании также положительно оценил экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере, в том числе планы страны в области "зеленой" энергетики.

По его словам, "зеленая" энергетика имеет фундаментальное значение для будущего планеты, и крайне важно поддерживать инициативы в этом направлении.

"Я считаю, что "зеленая" энергетика имеет фундаментальное значение для будущего нашей планеты. Любая деятельность, направленная на поддержку инициатив в этой сфере, заслуживает высокой оценки", - отметил он.

А. Форци также подчеркнул важность азербайджано-итальянского бизнес-форума, отметив, что такие площадки предоставляют компаниям возможность встречаться с местными операторами, устанавливать деловые контакты и укреплять существующие связи.

"Бизнес-форумы всегда имеют большое значение. Они дают компаниям возможность встречаться с местными операторами и укреплять свои связи", - добавил он.