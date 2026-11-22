БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане на 10:00 22 ноября.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе страны.

Отмечается, что, как и прогнозировалось ранее, с вечера 21 ноября, начиная с северных и западных районов, в некоторых регионах страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В отдельных местах осадки носили интенсивный характер, а на Шахдаге временами шел снег.

Количество выпавших осадков в Гахском районе (Сарыбаш) составило 21 мм, Загатальском районе — 12 мм, на реке Кишчай (Шекинский район) — 10 мм, в Шамкирском и Товузском районах — 9 мм, Гедабекском районе — 8 мм, Балакенском и Дашкесанском районах — 6 мм, Огузском районе — 5 мм, Гяндже и Агстафинском районе — 4 мм, Гёйгёльском районе — 2 мм, Газахском и Самухском районах, а также в Мингячевире — 1 мм.

В некоторых районах дул западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала 21 м/с в Мингячевире, 20 м/с на Шахдаге, 19 м/с в Горанбойском районе, 18 м/с в Кельбаджарском и Нафталанском районах, а также 16 м/с в Гедабекском и Ярдымлинском районах.