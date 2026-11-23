БАКУ/Trend/ - 25 ноября в Милли Меджлисе состоится Второй Азербайджано-узбекский межпарламентский форум.

Об этом сообщили в понедельник в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

"На мероприятии будут обсуждены направления развития межпарламентского сотрудничества между двумя странами и его дальнейшие перспективы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе форума состоится обмен мнениями на тему "Парламентское измерение отношений вечной дружбы и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном: направления сотрудничества и дальнейшие перспективы".

В рамках мероприятия планируется подписание плана практических мероприятий ("Дорожной карты") на 2027–2028 годы по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана.

Кроме того, в рамках форума состоится первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран.