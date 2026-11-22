БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 5 миллиардов 146,8 миллиона манатов.

Как показывают подсчеты Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана, этот показатель на 4,3 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период наблюдалась различная динамика производства отдельных видов нефтепродуктов. Так, производство мазута увеличилось на 96,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 113,3 тысячи тонн. Производство смазочных масел выросло на 24,8 процента, составив 38,2 тысячи тонн.

В то же время производство керосина сократилось на 17,2 процента, до 482,1 тысячи тонн, а нефтяного битума — на 31,1 процента, до 147,3 тысячи тонн.

Производство автомобильного бензина составило 1 миллион 190,2 тысячи тонн, что на 2,7 процента меньше в годовом сравнении. Производство газойлей (дизельного топлива) составило 2 миллиона 21,9 тысячи тонн, сократившись на 4,1 процента.

Снижение также зафиксировано в производстве сжиженных газов. Так, за отчетный период было произведено 150,9 тысячи тонн сжиженных газов, что на 20,6 процента меньше по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

В то же время совокупное производство нефтяного кокса, нефтяного битума и других остатков нефтепродуктов составило 706,2 тысячи тонн. Этот показатель увеличился на 11,3 процента в годовом сравнении.

В структуре указанной продукции производство нефтяного кокса составило 214,3 тысячи тонн, увеличившись на 12 процентов, тогда как производство нефтяного битума составило 147,3 тысячи тонн, сократившись на 31,1 процента.

Согласно данным Государственного комитета статистики, по состоянию на 1 ноября 2026 года на складах промышленных предприятий имелось 42,4 тысячи тонн автомобильного бензина, 41,2 тысячи тонн керосина и 80,5 тысячи тонн дизельного топлива.

Кроме того, на складах имелись запасы мазута в 5,4 тысячи тонн, а также 0,7 тысячи тонн смазочных масел и 1,8 тысячи тонн сжиженного газа.

Запасы нефтяного кокса, нефтяного битума и других остатков нефтепродуктов на складах составили 38,1 тысячи тонн. Из них 17 тысяч тонн приходилось на нефтяной битум, а 17,4 тысячи тонн — на нефтяной кокс.

Таким образом, несмотря на снижение общей стоимости производства нефтепродуктов в Азербайджане за первые 10 месяцев 2026 года, наблюдался рост производства мазута и смазочных масел, а также нефтяного кокса. Наибольшее сокращение было зафиксировано в производстве нефтяного битума.