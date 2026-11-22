БАКУ/ Trend/ - В результате удара Ирана по промышленному объекту в Бахрейне возник пожар. Пострадавших нет.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Бахрейна.

В результате атаки на гражданском промышленном объекте вспыхнул пожар.

В настоящее время подразделения гражданской обороны принимают меры по его тушению.

По предварительным данным, объекту причинен материальный ущерб, однако обошлось без пострадавших.

Отметим, что ранее Министерство внутренних дел Бахрейна предупредило жителей об угрозе безопасности. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, укрыться в ближайших безопасных местах и следить за официальными источниками информации.