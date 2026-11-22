БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире Velvet Road, который проходил 16–22 ноября в столице Узбекистана Ташкенте.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Представители Азербайджана в спортивной гимнастике завоевали на турнире в общей сложности 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

В соревнованиях по мужской спортивной гимнастике Расул Ахмедзаде стал серебряным призером в упражнении на гимнастическом коне.

В женской спортивной гимнастике азербайджанские спортсменки отличились как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Команда в составе Дениз Алиевой, Назенин Теймуровой и Айназ Меджидзаде завоевала золотую медаль в многоборье.

В индивидуальном многоборье Дениз Алиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а Назенин Теймурова удостоилась бронзовой награды. В соревнованиях по многоборью среди юниоров Лала Заманлы завоевала серебряную медаль.

Успешно выступили азербайджанские гимнастки и в финалах отдельных дисциплин. Дениз Алиева завоевала "золото" в упражнениях на разновысоких брусьях и "бронзу" в опорном прыжке. Назенин Теймурова заняла второе место в опорном прыжке и третье — на разновысоких брусьях.

Среди юниоров Лейла Мамедзаде также стала бронзовым призером в упражнениях на разновысоких брусьях.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили международный турнир Velvet Road с 10 медалями, достойно представив свою страну.