12 ноября 2026 года PASHA Bank принял участие в диалоге высокого уровня, организованном в рамках международной климатической конференции COP31 в Анталье, Турция. На мероприятии, состоявшемся в Павильоне Азербайджана, обсуждались зелёная индустриализация, энергетический переход и возможности финансирования инфраструктурных проектов, устойчивых к изменению климата.

Мероприятие на тему «От климатических обязательств к конкурентоспособным и инвестиционно-привлекательным проектам» объединило представителей государственных структур, международных организаций, финансовых институтов и частного сектора. Основное внимание было уделено преобразованию климатических целей в реальные инвестиционные проекты и расширению сотрудничества в этой области.

Во второй сессии, посвящённой энергетическому партнёрству и финансированию климатически устойчивой инфраструктуры, выступил заместитель председателя Правления PASHA Bank Бахруз Нагиев. Бахруз Нагиев подчеркнул важность привлечения банков к энергетическим и инфраструктурным проектам уже на этапе их планирования: «Банки играют важную роль в превращении климатических целей в реальные проекты. Участие финансовых институтов уже на этапе планирования позволяет заранее определить условия и требования к финансированию, а также более эффективно выстроить финансовую структуру проектов. Такой подход облегчает доступ к финансированию».

В рамках сессии также рассматривались финансовая устойчивость проектов, распределение рисков, возможности долгосрочного финансирования и укрепление сотрудничества между бизнесом и финансовыми институтами.

В панельных дискуссиях наряду с PASHA Bank были представлены ACWA Power, DZ BANK AG, Fortescue, Банк развития Казахстана, SOCAR, Baker Hughes и другие местные и международные организации.

Устойчивое финансирование входит в число стратегических приоритетов PASHA Bank. Банк поддерживает финансирование проектов в области возобновляемой энергетики и развития инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, уделяя особое внимание партнёрствам, способствующим переходу к зелёной экономике.