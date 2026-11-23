БАКУ/ Trend/ - В июле-сентябре 2026 года морские порты и терминалы Грузии обработали 5,64 млн тонн грузов. Это на 26,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные квартального отчета Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).

В общей структуре грузоперевозок наибольшую долю составили генеральные грузы — 42,2%. Еще 39,7% пришлось на наливные грузы, а 18,1% — на навалочные.

За отчетные три месяца в порты страны зашло 5 281 судно. Большинство из них ходили под флагами Панамы (17,8%), Либерии (14%), Турции (13,8%) и Мальты (10,8%).

По сравнению с третьим кварталом 2025 года количество заходов контейнеровозов увеличилось на 53,3%, танкеров — на 33,9%, а судов для перевозки генеральных грузов — на 15,8%.

Вместе с тем число заходов балкеров сократилось на 18,2%, а специализированных судов — на 90,9%.

Положительная динамика отмечена и в пассажирских морских перевозках. Так, за июль-сентябрь порты Грузии обслужили около 6 тысяч пассажиров, что на 40,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.