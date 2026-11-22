БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове местами временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. Днем дожди постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла, днем — 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки, в горных районах — снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки. Утром осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем — 15-19 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 6-9 градусов тепла.