БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года общая стоимость продукции, произведенной в Азербайджане в сфере производства строительных материалов, составила 1 миллиард 311,4 миллиона манатов.

Об этом свидетельствуют расчеты Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно отчету, данный показатель в реальном выражении увеличился на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период наблюдалась разнонаправленная динамика производства отдельных видов строительных материалов. В частности, увеличился выпуск извести, асфальта, цемента и бетона.

Так, производство извести выросло на 72,5 процента по сравнению с январем-октябрем прошлого года, достигнув 32,6 тысячи тонн. Выпуск асфальта увеличился на 32,1 процента, составив 167,3 тысячи тонн, а цемента - на 5,4 процента, до 3 миллионов 597,3 тысячи тонн.

Наряду с этим производство бетона увеличилось на 8,1 процента, достигнув 4 миллионов 147,7 тысячи тонн. Выпуск цементного клинкера вырос на 1,1 процента и составил 3 миллиона 262,5 тысячи тонн.

В то же время производство строительного стекла составило 8 миллионов 89,7 тысячи квадратных метров, что на 4,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выпуск строительного кирпича сократился на 14,4 процента, составив 474,3 тысячи кубометров.

Более значительное снижение зафиксировано в производстве гипсовых изделий. За отчетный период их выпуск составил 34,3 тысячи тонн, сократившись на 73,3 процента в годовом выражении. В частности, производство строительного гипса уменьшилось на 77,7 процента, до 27,6 тысячи тонн.

Производство кирпичей и аналогичных изделий из цемента и бетона составило 77,3 тысячи тонн, что на 35,7 процента меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Выпуск сборных строительных конструкций из бетона сократился на 7,9 процента, составив 91,1 тысячи кубометров.

По данным Государственного комитета статистики, на 1 ноября 2026 года запасы строительного стекла на складах промышленных предприятий составляли 2 миллиона 368,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, на указанную дату на складах находилось 24,8 тысячи кубометров строительного кирпича, 457,2 тысячи тонн цементного клинкера и 263,9 тысячи тонн цемента.

Запасы извести составляли 8,4 тысячи тонн, гипсовых изделий - 3,4 тысячи тонн, в том числе строительного гипса - 1,8 тысячи тонн. Также на складах имелось 16,4 тысячи тонн кирпичей и аналогичных изделий из цемента и бетона.

Таким образом, за первые десять месяцев 2026 года в Азербайджане увеличилась общая стоимость продукции в сфере производства строительных материалов. Наряду с ростом выпуска извести, асфальта, бетона и цемента наблюдалось сокращение производства гипсовых изделий, строительного кирпича, стекла и ряда других материалов.