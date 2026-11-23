БАКУ/Trend/ - В рамках азербайджано-итальянского бизнес-форума, состоявшегося в Баку, между государственными структурами, агентствами и компаниями двух стран был подписан ряд соглашений, договоров и меморандумов о взаимопонимании о расширении сотрудничества в различных сферах, а также осуществлён обмен документами.

В церемонии подписания приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни, представитель Министерства экономики Азербайджана Юсиф Абдуллаев, президент Итальянского агентства по внешней торговле (ITA) Маттео Дзоппас и президент выставки Salone del Mobile.Milano Мария Порро, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Так, между Азербайджаном и Италией был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству с третьими странами в сфере критически важного сырья.

Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и итальянской компанией Leonardo S.p.A. о сотрудничестве в области высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта, а также между итальянской компанией Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и Фондом развития бизнеса Азербайджана о развитии делового и инвестиционного сотрудничества.

Среди подписанных документов также были меморандумы между ЗАО Baku Steel Company, компаниями Dismas Trading S.r.l. и Edgar H. Greenham & Co. S.r.l. о содействии экспорту местной промышленной продукции, а также между Ассоциацией производителей строительной продукции Азербайджана и компанией FINCO о расширении сотрудничества в строительной отрасли и промышленности строительных материалов.

Также был осуществлён обмен меморандумами о взаимопонимании между компаниями IVECO и Azteximport об укреплении сотрудничества в секторе общественного транспорта, а также между SIMEST S.p.A. и Итальянско-азербайджанской торговой палатой о развитии торговых, инвестиционных и деловых связей между двумя странами.

Кроме того, между ООО Nort West Construction и компанией FALORNI TECH S.R.L был подписан контракт по проекту модернизации Гарадагского стекольного завода.

В рамках форума также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, инвестициям и экспорту Азербайджанской Республики и Итальянским агентством по внешней торговле о сотрудничестве в целях расширения торговых и инвестиционных связей и содействия инвестиционным проектам.