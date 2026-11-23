БАКУ/Trend/ - Италия намерена расширить экспорт в Азербайджан не только энергетической продукции и сырья, но и товаров, в производстве которых итальянские компании занимают ведущие позиции на мировом рынке, включая продукты питания, напитки, одежду, мебель и предметы дизайна.

Об этом Trend заявил в понедельник президент Итальянского агентства по внешней торговле (ITA Agency) Маттео Дзоппас в кулуарах Азербайджано-итальянского бизнес-форума, проходящем в Баку.

По его словам, в настоящее время экспорт итальянской продукции в Азербайджан в большей степени представлен технологиями и товарами с высокой технологической составляющей: "При этом структура экспорта отличается от общей картины итальянского экспорта в другие страны, где значительную роль играют продукты питания, модная индустрия, мебель и автомобили".

"У Азербайджана есть большие возможности для импорта итальянской продукции, которая пользуется спросом во всем мире. Если вы прогуляетесь по этому городу, то уже увидите здесь наиболее известные итальянские модные бренды, и мы, возможно, сможем помочь увеличить их продажи. Италия занимает ведущие позиции в мире по качеству продукции и уровню обслуживания в таких секторах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания и напитков, индустрия моды и дизайн, а также мебельная промышленность", - сказал он.

Говоря о дальнейших планах по развитию деловых контактов, Дзоппас сообщил, что ITA Agency организует поездки азербайджанских покупателей в Италию для посещения выставок и встреч с итальянскими производителями.

"Мы привозим около 100 покупателей в Италию на наши выставки и организуем миссии для встреч с производителями. Кроме того, мы привозим итальянские компании в Азербайджан для участия в выставках и ярмарках по различным направлениям", - сказал он.

Президент агентства добавил, что местный офис ITA Agency во главе с Чечилией Оливой и торговыми аналитиками оказывает поддержку итальянским компаниям, заинтересованным в выходе на азербайджанский рынок.

В частности, офис помогает предпринимателям изучать структуру рынка, получать списки потенциальных клиентов по отдельным категориям продукции, находить местных партнеров и организовывать встречи с потенциальными заказчиками.

По словам Дзоппаса, эта работа ведется в координации с итальянскими дипломатическими представительствами в Азербайджане.