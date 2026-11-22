БАКУ /Trend/ - Четыре представителя сборной Азербайджана по боксу сегодня выступят в полуфинале чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, который проходит в хорватском городе Пореч.

В заключительный день четвертьфинальных поединков Билалхабаши Назаров (50 кг) и Зидан Гунбатов (55 кг) также одержали победы над своими соперниками и вышли в полуфинал.

Двукратный чемпион Европы Билалхабаши Назаров единогласным решением судей со счетом 5:0 победил чеха Филипа Хорвата. За выход в финал он встретится с израильтянином Давидом Захари.

Зидан Гунбатов также со счетом 5:0 одолел серба Николу Максимовича. Его соперником в полуфинале станет француз Кристофер Иппократ.

Ранее в полуфинал также пробились Мухаммедали Аширелиев (60 кг) и Ниджат Алыразаев (70 кг).

Таким образом, четыре азербайджанских боксера гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Спортсмены, одержавшие сегодня победы в полуфинальных поединках, продолжат борьбу за золото в финале.