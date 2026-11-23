БАКУ /Trend/ - В бизнес-форуме, проходящем в Баку с целью расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Италией, принимают участие представители более 200 компаний.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что диалог, начатый между Азербайджаном и Италией при организации промышленных конфедераций с участием министра предприятий и продукции «Сделано в Италии» Италии Адольфо Урсо, сегодня продолжается в Баку в более широком составе.

«Участие многочисленных представителей итальянских и азербайджанских компаний в форуме свидетельствует об интересе к сотрудничеству. Сегодня в нашем мероприятии принимают участие представители более 200 компаний. В целом отношения между Азербайджаном и Италией основаны на прочном политическом диалоге и стратегическом партнёрстве. В 2014 и 2020 годах между нашими странами были подписаны две декларации о стратегическом партнёрстве. Визиты Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан в прошлом году, а в мае этого года – председателя Совета министров Джорджи Мелони открыли новую страницу в нашем экономическом сотрудничестве. Ваш сегодняшний визит также придаст дополнительный импульс этому сотрудничеству», – сказал М. Джаббаров.

Он отметил, что благодаря макроэкономической и политической стабильности, а также достигнутым результатам в развитии ненефтегазового сектора Азербайджан предлагает инвесторам благоприятную деловую среду.

«Суверенные кредитные рейтинги нашей страны, присвоенные международными рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch, находятся на инвестиционном уровне. Развитие ненефтегазового сектора, диверсификация производства и экспорта входят в число основных приоритетов экономической политики государства. В этих целях правительство применяет различные механизмы государственной поддержки предпринимателей», – подчеркнул министр.