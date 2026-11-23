БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Италией в сферах энергетики, промышленности, критически важного сырья, цифровых технологий и образования.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр отметил, что поставки азербайджанского газа в Италию и ряд европейских стран по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) вносят важный вклад в обеспечение энергетической безопасности.

"Мы рассматриваем этот газопровод как важный показатель долгосрочного сотрудничества наших стран. Азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся европейским участком Южного газового коридора, вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Италии и ряда регионов Европы. В то же время мы работаем с нашими партнерами над транспортировкой энергетических ресурсов Центральной Азии в Европу через Каспийское море, а также над экспортом в Европу электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии в Каспийском регионе", — сказал он.

Он заявил, что взаимное доверие, сформировавшееся на протяжении многих лет в энергетической сфере, создает важную основу для расширения экономического партнерства по новым направлениям. По словам М. Джаббарова, подписание документов о сотрудничестве в сферах критически важного сырья, цифровых технологий, промышленности и бизнеса свидетельствует о диверсификации экономических связей.

Министр назвал горнодобывающую и металлургическую промышленность одним из перспективных направлений промышленного сотрудничества.

"Основная цель в этой сфере — обеспечить более глубокую переработку сырья, увеличить производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Богатый промышленный опыт Италии в машиностроении и металлургии открывает широкие возможности для реализации совместных проектов в Азербайджане в области передачи технологий, укрепления местного производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом отношении сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья имеет особое значение", — заявил он.

М. Джаббаров напомнил, что в октябре этого года в Риме была подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важного сырья. По его словам, в рамках бизнес-форума также предусматривается подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству с третьими странами в сфере критически важного сырья.

"Меморандум предусматривает определение совместных проектов на Кавказе, в Центральной Азии и Африке, а также интеграцию сырья в промышленные цепочки поставок Италии и Европы с использованием региональных логистических возможностей Азербайджана, в том числе Среднего коридора", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что искусственный интеллект и цифровизация являются приоритетными направлениями повестки экономического развития Азербайджана. По его словам, в этой сфере приняты последовательные государственные программы, а с 2027 года работа по развитию инновационных, стартап- и технологических парков будет продолжена.