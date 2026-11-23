БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за совместную работу с Вашингтоном и вклад в создание условий для запуска практической реализации проекта TRIPP.

Об этом говорится в видеообращении Трампа по случаю официального старта проекта.

«Я хочу еще раз поблагодарить премьер-министра Пашиняна и его коллегу, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, за совместную работу с нами и за то, что сделали этот день возможным, а также за великодушное выдвижение меня на Нобелевскую премию мира», — заявил американский президент.

Трамп также отметил роль обоих лидеров в продвижении мирной повестки и прекращении многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Говоря о практической реализации TRIPP, президент США подчеркнул, что проект и создание новой компании по его развитию откроют дополнительные торговые маршруты для грузовых и энергетических потоков, а также пассажирских перевозок по всему региону.

Трамп заявил, что США привержены обеспечению успеха проекта.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).