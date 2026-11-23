БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2026 года добыча товарной нефти в Азербайджане составила 22,1 миллиона тонн, а добыча товарного природного газа - 31,8 миллиарда кубометров.

Расчеты проведены Trend на основе отчета Государственного комитета статистики.

Согласно отчету, общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности за отчетный период составила 36 миллиардов 84,4 миллиона манатов, что в реальном выражении на 1,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) составила 22 миллиона 235,9 тысячи тонн, что на 3,5 процента меньше, чем годом ранее. Из них 22 миллиона 134 тысячи тонн пришлось на товарную нефть, добыча которой сократилась на 3,7 процента.

Добыча природного газа составила 41 миллиард 942,6 миллиона кубометров, что на 0,4 процента меньше, чем в январе-октябре 2025 года. Из них 31 миллиард 775,7 миллиона кубометров пришлось на товарный газ, добыча которого снизилась на 1,5 процента.

Среди металлических руд основной рост зафиксирован по медному концентрату: произведено 15 тысяч 998,7 тонны, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Производство серебра составило 3 тысячи 221,3 килограмма (рост на 0,1 процента), золота - 2 тысячи 763,6 килограмма (рост на 6,6 процента).

Рост производства строительных материалов

В январе-октябре 2026 года произведено 329 тысяч тонн строительного известняка (на 35 процентов больше, чем годом ранее), 507,7 тысячи тонн гипса и ангидрита (рост на 1,2 процента), 1 миллион 121,1 тысячи тонн строительного песка (рост на 25,3 процента), 4 миллиона 689,7 тысячи тонн гравия, щебня, мелкой речной гальки и кремня (рост на 20,2 процента). Производство бентонита составило 226,4 тысячи тонн и снизилось на 14,3 процента, соли - 78 тысяч 709,7 тонны (рост на 14,2 процента).

По данным Госкомстата, на 1 ноября 2026 года на складах предприятий горнодобывающей промышленности находилось 307,9 тысячи тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). Запасы металлических руд составили: медного концентрата - 930,6 тонны, серебра - 786 килограммов, золота - 419,2 килограмма.

По другой продукции на складах имелось 0,8 тысячи тонн строительного известняка, 4 тысячи тонн гипса и ангидрита, 8,1 тысячи тонн строительного песка, 144 тысячи тонн гравия, щебня и других каменных материалов, а также 315,7 тысячи тонн бентонита.