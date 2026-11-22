БАКУ /Trend Life/ – У театральной любви есть своя особая магия. Иногда она начинается с первого взгляда, иногда – с едва заметной улыбки, случайной встречи за кулисами или долгого ожидания одного лишь приветствия. А порой театр становится не просто местом работы и творчества, а пространством, где встречаются две судьбы. Именно так сложилась история народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова и заслуженной артистки Евгении Невмержицкой, которые отмечают 35-летие совместной жизни – коралловую свадьбу. В интервью Trend актёры и супруги поделились своими чувствами и воспоминаниями в честь этого знаменательного события в их совместной жизни.

Любимые артисты Азербайджанского государственного русского драматического театра уже несколько десятилетий вместе не только на сцене, но и в жизни. За эти годы они сыграли немало ролей, пережили радости и испытания, разделили творческие победы и семейные заботы. Но, пожалуй, самая важная их роль – быть друг для друга любимыми людьми, надёжными партнёрами и близкими по духу.

Всё началось в театре…

Их история знакомства связана с родным театром. Когда Сафа Мирзагасанов пришёл в театр в 1979 году студентом третьего курса, Евгения Невмержицкая уже была известной актрисой и блистала на сцене. Молодой артист сразу обратил на неё внимание. Он восхищался её красотой, старался поймать взгляд, встретиться на пути, поздороваться.

Евгения Степановна впоследствии признавалась, что с самого начала её покорило то, как красиво и достойно Сафа ухаживал за ней. Друзья актрисы, хорошо знавшие её характер, даже представить не могли, что однажды они станут парой. Но Сафа сумел найти тот самый ключик к её сердцу.

"Я вдруг поняла, что не могу без него жить, причём произошло это так мягко, незаметно. А с возрастом понимаю, что прожитые вместе годы – полностью его заслуга, за что я безумно благодарна ему", – признается Евгения.

Так за театральным знакомством последовало большое чувство, которое со временем превратилось в крепкий семейный союз.

В этих словах – не просто признание в любви, а восхищение женщиной…

В свой юбилей супруги говорят друг о друге с такой нежностью, словно за плечами не 35 лет, а только первые страницы их общей истории.

Сафа Мирзагасанов не скрывает своих чувств и признаётся, что считает себя по-настоящему счастливым человеком.

"Я очень счастливый человек. Со мной рядом изумительная, замечательная, для меня самая красивая, самая талантливая женщина, с которой мы прожили 35 лет. Вместе преодолевали трудности, вместе выходили на сцену, вместе были в жизни рядом, счастливы.

Провожали родных, было счастье, были радости, всё было. Я её очень люблю и надеюсь, что мы ещё долго-долго будем вместе.

Я люблю Женю не только как жену, но и как человека, который всегда рядом со мной. Я очень люблю её на сцене – она невероятно трогательная. Во всех своих работах прекрасна, её всегда любил зритель. И я бываю счастлив, когда выхожу с ней на сцену. Получается, что я с ней не только дома, но и на сцене. Люблю её!", – говорит артист.

В этих словах – не просто признание в любви, а восхищение женщиной, с которой он разделил целую жизнь и с которой продолжает встречаться на театральной сцене.

Способность чувствовать друг друга, понимать без лишних слов…

Евгения Невмержицкая считает, что один из главных секретов их семейного счастья – способность чувствовать друг друга, понимать без лишних слов и сохранять интерес друг к другу с годами.

"35 лет – большой срок, но дело в том, что мы можем вместе смеяться, вместе плакать и вместе иногда молчать, но мы понимаем друг друга с полуслова. Мы не только в жизни вместе, мы на сцене вместе. Сафик – замечательный партнёр, и когда он рядом со мной в спектаклях, я спокойна, потому что знаю, что за кулисами он волнуется больше меня.

Но в остальном у нас всё прекрасно, мы чудно проводим время, нам не скучно вдвоём, нам всегда есть о чём поговорить. В жизни очень сложно найти свою половинку, но мне повезло, я её нашла. Сафик – самый лучший, самый красивый, самый талантливый, самый любимый мой человек на этом свете. Мы с ним прожили довольно большую жизнь, и у нас ещё всё впереди", – с улыбкой говорит актриса.

Их семейная жизнь, кажется, давно превратилась в особый спектакль, в котором нет соперничества за главную роль. Однажды Евгению спросили, кто же всё-таки главный в их семье – ведь супруги постоянно находятся рядом и дома, и в театре.

"Мы на равных ролях (смеётся). У нас демократическая семья, и мы всегда помогаем друг другу. Мы оба главные и не только в семье, но и в творчестве всегда поддерживаем друг друга. И друг другу никогда не надоедаем. Нет, что вы!

Например, когда мы ставили спектакль "Несемейный портрет в интерьере", где я играю главную героиню, у которой три мужа, один из которых Сафа, перед постановкой он мне сказал: "Я буду играть с тобой только с одним условием – воплощу образ любимого мужа". Я сказала: "Хорошо – будешь самым любимым" (смеётся).

Когда мы заняты в одном спектакле, мне всегда легче играть роли, потому что я вижу его добрые глаза и чувствую поддержку", – рассказывает Евгения.

Удивительные привычки…

За 35 лет у супругов появились не только общие воспоминания, но и удивительные привычки. Они смотрят одни и те же фильмы, читают книги, нередко становятся партнёрами в спектаклях и, как признаются сами, порой думают совершенно одинаково.

"Мы можем сидеть в одной комнате, читать разные книги и одновременно, оторвавшись от чтения, сказать одну и ту же фразу хором. Даже становится страшно (улыбается). Вы знаете, порой это даже до смешного доходит. Мы живём горестями и радостями друг друга", – делится Евгения.

По её словам, секрет семейного счастья заключается прежде всего во взаимных уступках, мудрости, которая приходит с годами, и, конечно, любви.

"Когда мы вместе, мы вдвое сильнее. В отношениях всё должно быть построено на доверии и мудрости, нужно уметь понимать, чтобы вместе с сердцем говорил ещё и разум. Несомненно, театр для нас как воздух, но всё-таки в жизни каждого важна семья и то, чтобы человек, который рядом, был с тобой на одной волне", – говорит актриса.

35 лет – это тысячи дней, десятки спектаклей и общих ролей, радостные встречи, непростые испытания и бесчисленные разговоры. Это умение оставаться интересными друг другу, радоваться успехам любимого человека и находить поддержку в его взгляде даже тогда, когда занавес ещё не поднялся.

В театре они привыкли перевоплощаться, проживать чужие судьбы и рассказывать зрителям истории любви. Но свою главную историю Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая написали сами – без сценария, дублей и финального занавеса.

И, судя по их признаниям, у этой истории ещё много прекрасных страниц впереди.

С коралловой свадьбой! Пусть впереди будут новые роли, аплодисменты, счастливые мгновения и ещё долгие годы рядом друг с другом!

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