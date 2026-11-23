БАКУ/Trend/ - Азербайджан поставил более 51 млрд кубометров газа в Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 2020 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в понедельник заместитель министра энергетики Азербайджана Камал Аббасов на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, Азербайджан является одним из ведущих поставщиков энергоресурсов в Италию и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Он отметил, что сотрудничество Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с итальянскими компаниями охватывает не только поставки природного газа, но и сырой нефти различного происхождения, нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и нефтехимической продукции. Кроме того, SOCAR и итальянские компании взаимодействуют в рамках энергетических проектов в третьих странах.

В качестве примера замминистра привел нефтегазовый проект Baleine в Кот-д'Ивуаре, в котором SOCAR в сентябре 2026 года приобрела 10-процентную долю участия в рамках партнерства с итальянской компанией Eni.

По его словам, в частности, Eni принадлежит 5-процентная доля в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Еще одним важным этапом сотрудничества стало приобретение SOCAR 99,82% акций итальянской компании Italiana Petroli, завершенное в мае 2026 года. Компания управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами, располагает развитой инфраструктурой хранения и логистики, а также сетью более чем из 4,5 тысячи автозаправочных станций", - сказал он.