БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2026 года в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий было произведено продукции на сумму 1 миллиард 933,1 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики, в этот период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции выросло на 47,4 процента, а производство резиновых и пластмассовых изделий — на 6,6 процента. Наряду с этим, в производстве продукции химической промышленности зафиксировано снижение на 10 процентов.

В химической промышленности показатели по отдельным видам продукции продемонстрировали различную динамику. Так, производство лакокрасочных материалов выросло на 30,4 процента и достигло 45,2 тысячи тонн, а производство неорганических химических веществ увеличилось на 56,6 процента — до 29,2 тысячи тонн. Производство йода же снизилось на 1,5 процента и составило 165,7 тонны.

В то же время производство органических химических веществ упало на 21,6 процента — до 591,5 тысячи тонн. По этой группе продукции производство этилена снизилось на 23,9 процента и составило 99 тысяч тонн, пропилена — на 17,9 процента (до 99,4 тысячи тонн), а метанола — на 21,4 процента (до 317,3 тысячи тонн).

Производство инертных газов снизилось на 3,3 процента и составило 37,1 миллиона кубометров, а азота — на 7,3 процента, до 18,6 миллиона кубометров. В производстве этилового спирта зафиксировано снижение на 18,2 процента — объем составил 52,6 тысячи декалитров.

Производство удобрений и азотных соединений сократилось на 10,4 процента и составило 478,6 тысячи тонн, в том числе производство карбамида снизилось на 10,5 процента — до 477,5 тысячи тонн. Производство пластмасс в первичных формах снизилось на 20,6 процента, до 201,3 тысячи тонн, а полиэтилена — на 22,9 процента, до 96,6 тысячи тонн.

Напротив, производство клеев и клеящих веществ выросло на 17,3 процента и составило 166,4 тысячи тонн.

В фармацевтической промышленности наблюдалась динамика роста. Так, производство лекарственных препаратов увеличилось на 73,7 процента и достигло 22,8 миллиона манатов, а производство медицинских масок выросло на 76 процентов — до 4,4 миллиона штук.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий также зафиксирована положительная динамика. В отчетный период производство мешков и сумок из полиэтилена выросло на 21,2 процента и составило 15,8 тысячи тонн, а производство плит и пластин из пористых пластмасс увеличилось на 18,9 процента — до 30,2 тысячи тонн.

Кроме того, производство труб, трубок, рукавов и шлангов из жестких пластмасс выросло на 3,1 процента и составило 35,1 тысячи тонн. Производство пластиковых прутков и профилей увеличилось на 11,7 процента, а пластиковых мешков и сумок, кроме полиэтиленовых, — на 14,3 процента.

Производство пластиковых бутылок и флаконов выросло на 1,3 процента, прочих пластмассовых изделий — на 10,9 процента, а покрытий в виде рулонов и листов из пористых пластмасс — на 44,2 процента.