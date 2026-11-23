БАКУ /Trend/ - За период деятельности нынешнего правительства Ирана (находится у власти с августа 2024 года) потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в провинции Южный Хорасан, расположенной на северо-востоке страны, превысил 202 мегаватта.

По информации министерства внутренних дел Ирана, об этом заявил губернатор провинции Южный Хорасан Сейед Мохаммад Реза Хашеми на мероприятии, организованном в связи с закладкой фундамента солнечной электростанции мощностью 3 мегаватта, строительство которой осуществляется за счет средств банка Qarz Al-Hasaneh Mehr Iran.

"Между тем на момент прихода к власти нынешнего правительства потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в провинции Южный Хорасан составлял 18 мегаватт", — отметил он.

Хашеми подчеркнул, что провинция Южный Хорасан обладает значительным потенциалом для строительства солнечных электростанций.

Губернатор добавил, что к настоящему времени в провинции начаты работы по строительству солнечных электростанций общей мощностью 850 мегаватт, а также выданы разрешения на привлечение инвестиций для строительства солнечных электростанций общей мощностью более 2 тысяч мегаватт. Кроме того, созданы условия для деятельности иностранных инвесторов в этой сфере, в том числе китайских.

Хашеми заявил, что ускорение строительства солнечных электростанций в провинции Южный Хорасан и их подключение к национальной электросети являются приоритетными задачами. В этом направлении губернаторство оказывает всю необходимую поддержку.

Согласно исследованию Trend на основе данных Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана, за первые шесть месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 сентября 2026 года) объем производства электроэнергии солнечными электростанциями в Иране составил 3,22 миллиона мегаватт-часов.