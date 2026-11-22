БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит Иорданию с государственным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Согласно информации, визит состоится 23–24 ноября по приглашению короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.

"В соответствии с программой пребывания в городе Аммане состоятся переговоры на высшем уровне, бизнес-форум с участием официальных лиц и представителей деловых кругов двух стран, а также другие мероприятия.

В повестку предстоящих переговоров включены вопросы вывода узбекско-иорданских отношений на качественно новый уровень, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание будет уделено развитию партнерства в таких приоритетных сферах, как текстильная, горнодобывающая и химическая промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика, а также активизации культурно-гуманитарных связей и туристических обменов.

По итогам переговоров планируется принятие ряда документов", - говорится в сообщении.