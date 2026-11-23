БАКУ /Trend/ - Азербайджан за девять месяцев 2026 года экспортировал в Сербию природный газ на сумму 45,4 миллиона долларов США.

Как говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, за отчетный период из Азербайджана в Сербию было экспортировано 115,5 миллиона кубометров природного газа в газообразном состоянии на сумму 45,4 миллиона долларов США.

По подсчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа в Сербию сократилась на 58,5 миллиона долларов США, или на 56,3 процента, а физический объем поставок уменьшился на 70,9 миллиона кубометров, или на 38 процентов.

Согласно информации Госкомстата, за январь-сентябрь прошлого года из Азербайджана в Сербию было экспортировано 186,4 миллиона кубометров природного газа в газообразном состоянии на сумму 103,9 миллиона долларов США.

Согласно данным, подготовленным агентством, в 2025 году экспорт природного газа из Азербайджана в Сербию существенно увеличился по сравнению с 2024 годом. Физический объем поставок вырос с 72,064 миллиона до 226,067 миллиона кубометров, то есть примерно в 3,1 раза, а стоимость экспорта увеличилась более чем в четыре раза - с 29,152 миллиона до 119,831 миллиона долларов США

Таким образом, в 2025 году выросли как физические объемы поставок природного газа из Азербайджана в Сербию, так и их стоимость.