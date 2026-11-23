БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует начать разработку двух геотермальных проектов в стране в 2027 году.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, одним из направлений деятельности SOCAR является энергетический переход. А. Исаев заявил, что SOCAR намерена к 2035 году стать энергетической компанией со сбалансированным портфелем, включающим углеводородный бизнес и низкоуглеродные направления.

Афган Исаев отметил, что, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) и других исследований, в ближайшие десятилетия мировая экономика продолжит зависеть от нефти и газа.

"При этом SOCAR намерена повышать эффективность их производства и снижать воздействие на окружающую среду. В этой связи компания внедряет новые технологии, в том числе решения на основе искусственного интеллекта, а также реализует программу цифровизации. В текущем году компания в третий раз получила награду программы Lighthouse Всемирного экономического форума за внедрение искусственного интеллекта в перерабатывающих операциях (downstream). Применение этих технологий на предприятии по производству карбамида позволяет повышать энергоэффективность и оптимизировать использование сырья.

Кроме того, около двух лет назад SOCAR совместно с Boston Consulting Group (BCG) разработала и внедрила новые возможности применения искусственного интеллекта. Эта система помогает анализировать данные, получаемые со спутников, беспилотников и в ходе измерительных кампаний, выявлять потенциальные проблемы и определять необходимые меры — от профилактического технического обслуживания до внедрения новых операционных технологий в сегментах upstream и downstream", - сказал он.

По его словам, SOCAR рассчитывает использовать свой опыт бурения скважин, а также наладить сотрудничество с итальянскими компаниями для освоения геотермальных ресурсов.

Он отметил, что министерство энергетики, министерство экономики и правительство Азербайджана приступят к подготовке соответствующих механизмов, которые должны способствовать снижению рисков для развития геотермальной отрасли.

Вице-президент SOCAR сообщил, что совместно с компанией Schlumberger были проведены предварительные кабинетные исследования геотермального потенциала освобожденных территорий, а вместе с Baker Hughes изучались возможности в районе Нефтчалы.

По его словам, в районе Нефтчалы имеется потенциал для использования геотермальной энергии как для производства электроэнергии, так и для централизованного теплоснабжения.

"В настоящее время SOCAR ищет партнера, готового инвестировать в проекты и обладающего опытом и технологиями в области геотермальной энергетики и теплоснабжения. Компания рассчитывает объединить усилия с таким партнером и приступить к разработке двух указанных направлений, начиная с 2027 года", - сказал он.