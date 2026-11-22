БАКУ /Trend/ - За прошедшую иранскую неделю (14–20 ноября) стоимость продаж на Иранской товарной бирже снизилась на 5,7%, а объем продаж в весовом выражении увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей (7–13 ноября).

Согласно анализу Trend на основе статистических данных Иранской товарной биржи, за прошедшую иранскую неделю на бирже было продано около 3,15 миллиона тонн продукции на сумму примерно 1,48 квадриллиона риалов (около 762 миллионов долларов). Для сравнения, за предыдущую неделю объем продаж составил 3,1 миллиона тонн на сумму около 1,57 квадриллиона риалов (примерно 808 миллионов долларов).

За прошедшую иранскую неделю в промышленном и горнодобывающем сегменте биржи было продано около 1,5 миллиона тонн продукции на сумму примерно 978 триллионов риалов (около 504 миллионов долларов).

Продажи цемента составили 1,19 миллиона тонн на сумму 50,1 триллиона риалов (около 25,8 миллиона долларов).

За указанный период в сегменте нефтепродуктов и нефтехимии биржи было продано 189 тысяч тонн продукции на сумму около 321 триллиона риалов (примерно 165 миллионов долларов).

В экспортном сегменте "Киш" биржи было продано 253 тысячи тонн продукции на сумму 78,4 триллиона риалов (около 40,4 миллиона долларов).

В сегменте субрынка биржи объем продаж составил 19,2 тысячи тонн на сумму 50,9 триллиона риалов (примерно 26,2 миллиона долларов).

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на Иранской товарной бирже было продано около 101 миллиона тонн продукции на сумму 35,4 квадриллиона риалов (примерно 18,3 миллиарда долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость продаж увеличилась на 113%, а объем в весовом выражении — на 1,12%.

За аналогичный период прошлого года на товарной бирже было продано 99,8 миллиона тонн продукции на сумму 16,6 квадриллиона риалов (около 8,57 миллиарда долларов).