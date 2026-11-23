БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод демонстрирует результаты энергетического сотрудничества и вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Италии и Европы.

Об этом сказал в понедельник вице-президент по вопросам малого и среднего бизнеса Конфедерации промышленников Италии (Confindustria) Фаусто Маццали на азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Сonfindustria намерена продолжать диалог с азербайджанской стороной. В октябре текущего года организация принимала министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и возглавляемую им делегацию в Риме. Эта встреча стала очередным этапом двустороннего диалога, направленного на развитие прямого взаимодействия между предпринимательскими кругами двух стран и создание новых промышленных партнерств, инвестиционных проектов и практических инициатив", - сказал он.

Маццали также подчеркнул важность финансовых и страховых инструментов поддержки итальянских компаний. В частности, он отметил роль Cassa Depositi e Prestiti, SACE и SIMEST в сопровождении процессов интернационализации бизнеса, поддержке инвестиций, облегчении доступа к кредитованию и предоставлении гарантий.

По его словам, более половины участников итальянской предпринимательской делегации, прибывшей на форум, составляют представители МСП.

Говоря о перспективах сотрудничества, Маццали отметил, что энергетика остается одним из основных направлений взаимодействия. Итальянские компании обладают опытом по всей производственной цепочке – от нефтегазовой отрасли до производства электроэнергии, инфраструктуры и технологий возобновляемой энергетики.

"TAP демонстрирует ценность этого сотрудничества и вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Италии и Европы. Мы хотим укрепить это партнерство", - сказал он.