БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Италия намерены расширять сотрудничество в сфере критически важных сырьевых материалов, в том числе посредством создания совместных предприятий для реализации проектов в Африке и других регионах мира.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в понедельник заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, ранее стороны подписали первый меморандум о взаимопонимании по критически важным сырьевым материалам, а сегодня планируется подписание документа о реализации достигнутых договоренностей, предусматривающего создание совместных предприятий.

"Я считаю важным, после встречи, которую мы провели в Риме с министром, что мы подписали первый меморандум по критически важным сырьевым материалам, а сегодня подписываем документ о реализации этого соглашения, который предусматривает также создание совместных предприятий для совместной работы, в том числе в Африке и других регионах мира. Тема критически важных сырьевых материалов имеет фундаментальное значение для промышленной конкурентоспособности", - отметил он.

Таяни также назвал Азербайджан стратегическим партнером Италии и подчеркнул, что состоявшиеся в последние годы визиты президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони способствовали укреплению двустороннего партнерства.

По его словам, в Азербайджано-итальянском бизнес-форуме принимают участие более 200 итальянских компаний, откликнувшихся на совместное приглашение.

Таяни выразил надежду, что форум позволит вывести экономическое сотрудничество двух стран на новый уровень и расширить его практические результаты.