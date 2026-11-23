БАКУ/Trend/ - Окончательное инвестиционное решение по проекту «зеленого» энергетического коридора Каспийское море – Черное море ожидается к концу 2029 года.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказала в понедельник заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана Рена Гумбатова на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По ее словам, технико-экономическое обоснование проекта было подготовлено итальянской компанией CESI: "Эта же компания участвовала в подготовке технико-экономического обоснования проекта «зеленого» энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан".

«Результаты исследования были получены в начале текущего года. После их детального рассмотрения странами региона было принято решение впервые представить их на форуме по связности, состоявшемся в Баку 22 октября 2026 года. В рамках форума представители государственных органов, инвесторы, компании в сфере возобновляемой энергетики и международные финансовые институты обсудили возможные механизмы финансирования проекта. В мероприятии также приняли участие поставщики технологий и производители кабельной продукции", - сказала она.

По ее словам, по итогам первого этапа работы было принято решение перейти ко второму этапу проекта.

"Второй этап будет включать два основных направления: предварительное техническое проектирование и подготовку технических спецификаций, а также разработку плана реализации проекта и стратегии закупок. В рамках второго этапа предусмотрена проработка трех участков энергетического коридора: сухопутного маршрута Азербайджан – Грузия, подводного кабеля постоянного тока между Грузией и Румынией, а также сухопутного участка между Румынией и Венгрией. В ходе предварительного технического проектирования будут подготовлены эксплуатационные требования, требования к безопасности и интеграции, а также инженерная база для будущих тендеров. Второе направление будет включать определение структуры контрактов, графика реализации проекта, подходов к закупкам и мер по управлению рисками", - сказала она.

Рена Гумбатова также отметила, что проект получил политическую поддержку Европейского союза: "После недавнего визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку поддержка проекта была вновь подтверждена в рамках Партнерства по связуемости ЕС и Азербайджана".

Кроме того, проект включен в десятилетний план развития сетей Европейского союза.

По словам Рены Гумбатовой, 13 ноября 2026 года совместное предприятие GECO, созданное в Румынии четырьмя операторами систем передачи электроэнергии, официально подало заявку на получение статуса проекта взаимного интереса (PMI): "Этот статус необходим для получения грантовой поддержки проекта. Окончательное инвестиционное решение по проекту ожидается к концу 2029 года".