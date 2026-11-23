БАКУ /Trend/ - Правительства Италии и Азербайджана должны создавать необходимые условия для инвестиций и развития совместных предприятий, обеспечивая предпринимателям соответствующую законодательную базу и постоянную поддержку.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в понедельник заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме, проходящем в Баку.

По его словам, решение о том, как, в каком объеме и в какие сроки инвестировать в Италии или Азербайджане, а также создавать ли совместные предприятия, остается за самими предпринимателями. По его словам, при этом задача правительств - обеспечить условия для реализации таких решений.

"Посольство Италии в Азербайджане подготовило информационное издание для итальянских предпринимателей, в котором представлены экономическая ситуация в стране, имеющиеся возможности для бизнеса, а также информация о необходимых процедурах для ведения предпринимательской деятельности. Поддержка бизнеса является частью концепции "дипломатии роста", в рамках которой Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии было преобразовано в ведомство с выраженной экономической направленностью», - отмети он.

По словам Таяни, в структуре министерства действует оперативный центр, который круглосуточно оказывает информационную поддержку итальянским компаниям- крупным, средним и малым, в том числе работающим в других часовых поясах.

Он также подчеркнул роль парламентской дипломатии и групп дружбы между странами в содействии развитию политических и экономических контактов.

Таяни призвал предпринимателей Италии и Азербайджана активнее развивать совместные проекты, в том числе в Африке и других регионах мира.

"Я верю в вас. Я твердо убежден, что всегда нужно мечтать о большем и верить в крупные инициативы. Предпринимательский дух, который есть в каждом из вас, должен позволить вывести на новый уровень как ваши компании, так и отношения между нашими странами", - заявил он.