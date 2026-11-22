БАКУ /Trend/ - С 22 ноября между Азербайджанской Республикой и Иорданским Хашимитским Королевством отменяется визовый режим для граждан обеих стран, имеющих общегражданские паспорта. Данная мера направлена на упрощение возможностей граждан для путешествий, укрепление сотрудничества между двумя странами и содействие развитию туризма.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Согласно новым правилам, граждане обеих стран, имеющие действительные общегражданские паспорта, могут въезжать на территорию другой страны, выезжать из нее и следовать через нее транзитом без визы, а также находиться на ее территории не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Напомним, что иностранные граждане, временно пребывающие на территории Азербайджана более 15 дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса.

Кроме того, при наличии предусмотренных законодательством оснований иностранные граждане до истечения срока временного пребывания в стране должны обратиться в Государственную миграционную службу для его продления либо получения разрешения на временное проживание.

Обратиться можно лично через рабочее окно «Миграционные услуги», действующее в центрах «ASAN xidmət», либо в электронном формате, перейдя в раздел «Электронные услуги» на официальном сайте Государственной миграционной службы.