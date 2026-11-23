БАКУ/ Trend/ - Объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в Казахстане в январе-октябре 2026 года составил 187,67 млрд тенге (418,23 млн долларов США), при этом физический объем выпуска увеличился на 50,9% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют расчеты Trend на основе данных Бюро национальной статистики.

В октябре 2026 года объем производства на девяти действующих фармацевтических предприятиях и производственных площадках достиг 15,24 млрд тенге (33,96 млн долларов США), что на 1,49% больше показателя сентября — 15,02 млрд тенге (33,47 млн долларов США).

Согласно данным по отдельным видам продукции, наибольшую долю фармацевтического производства занимали лекарственные средства. За январь-октябрь 2026 года их выпуск составил 170,46 млрд тенге (379,88 млн долларов США), увеличившись на 21,1% по сравнению со 140,71 млрд тенге (313,58 млн долларов США) за аналогичный период 2025 года. На эту категорию пришлось 90,83% общего объема производства отрасли.

В октябре производство лекарственных средств составило 12,38 млрд тенге (27,59 млн долларов США), что на 4,6% меньше показателя сентября (12,98 млрд тенге, или 28,93 млн долларов США) и на 16,9% ниже уровня октября 2025 года (14,91 млрд тенге, или 33,23 млн долларов США).

В то же время объем выпуска прочих фармацевтических препаратов в январе-октябре 2026 года достиг 10,63 млрд тенге (23,69 млн долларов США). На данную категорию пришлось 5,66% общего объема производства отрасли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8,5% — с 9,79 млрд тенге (21,82 млн долларов США).

В октябре производство данной продукции составило 1,31 млрд тенге (2,92 млн долларов США), увеличившись на 0,3% в месячном выражении, однако снизившись на 4,9% по сравнению с октябрем 2025 года, когда показатель составлял 1,38 млрд тенге (3,08 млн долларов США).

В целом доля фармацевтического производства составила 0,69% от общего объема обрабатывающей промышленности Казахстана, который за январь-октябрь 2026 года достиг 27,086 трлн тенге (60,36 млрд долларов США), и 0,32% от совокупного объема промышленного производства страны, составившего 58,52 трлн тенге (130,42 млрд долларов США).