БАКУ/Trend/ - Азербайджан за девять месяцев экспортировал в Турцию газа почти на 2 миллиарда долларов.
Как говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-сентябре 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике, в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7,068 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 1,971 миллиарда долларов США.
По расчетам Trend на основе данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа в Турцию в стоимостном выражении снизился на 61 миллион долларов, или на 3%, а по объему - на 396 миллионов кубометров, или на 5,3%. В январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7,464 миллиарда кубометров газа стоимостью 2,032 миллиарда долларов.
Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в 2021-2025 годах объем экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию менялся следующим образом:
|
Год
|
Объем экспорта
|
Стоимость экспорта
|
2021
|
9,850 млрд куб.м
|
1,684 млрд долларов США
|
2022
|
6,854 млрд куб.м
|
2,208 млрд долларов США
|
2023
|
10,854 млрд куб.м
|
3,682 млрд долларов США
|
2024
|
9,812 млрд куб.м
|
2,986 млрд долларов США
|
2025
|
9,688 млрд. куб.м
|
2,607 млрд долларов США
Как видно из таблицы, составленной агентством, наибольший объем экспорта природного газа из Азербайджана в Турцию за рассматриваемый период был зафиксирован в 2023 году - 10,854 миллиарда кубометров. При этом наиболее высокая стоимость экспорта также наблюдалась в 2023 году - 3,682 миллиарда долларов США.
В 2022 году объем экспорта снизился до минимального за рассматриваемый период уровня - 6,854 миллиарда кубометров, после чего в 2023 году вырос на 58,4%. В 2024 году поставки сократились на 9,6%, а в 2025 году - еще на 1,3%, составив 9,688 миллиарда кубометров.
Стоимость экспорта после максимального значения в 2023 году также снижалась и в 2025 году составила 2,607 миллиарда долларов США. При этом данный показатель остается выше уровня 2021 года, когда стоимость экспорта составляла 1,684 миллиарда долларов США.