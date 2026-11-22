БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,212 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,200 миллиарда долларов США.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта природного газа из Азербайджана в Италию сократилась на 300,6 миллиона долларов США, или на 8,6%, а объем экспорта — на 843,7 миллиона кубометров, или на 12%.

В целом же в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 17,994 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 6,449 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 249,874 миллиона долларов США, или на 3,7%, а по объему — на 533,703 миллиона кубометров, или на 2,9%.

За первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны — Исламской Республики Иран в объеме 229,828 миллиона кубометров на сумму 15,467 миллиона долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал 252,168 миллиона кубометров природного газа из двух стран — России и Туркменистана — на сумму 39,151 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в стоимостном выражении на 23,684 миллиона долларов США, или в 2,5 раза, а по объему — на 22,340 миллиона кубометров, или в 1,1 раза.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,521 миллиарда кубометров природного газа.

По расчетам, добыча природного газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 273 миллиона кубометров, или на 0,7 процента. За первые девять месяцев 2025 года в стране было добыто 37,794 миллиарда кубометров природного газа.

В отчетный период добыча товарного природного газа составила 28,581 миллиарда кубометров. Это на 465 миллионов кубометров, или на 1,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-сентябре прошлого года было добыто 29,046 миллиарда кубометров товарного газа.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики, в январе-сентябре 2026 года в Азербайджане было добыто 37,9 миллиарда кубометров газа. Из них 10,8 миллиарда кубометров пришлось на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", 20,6 миллиарда кубометров — на месторождение "Шахдениз", 1,2 миллиарда кубометров — на месторождение "Абшерон", а 5,3 миллиарда кубометров — на долю SOCAR.

За девять месяцев из Азербайджана было экспортировано 18,4 миллиарда кубометров газа. Из них 8,6 миллиарда кубометров было направлено в Европу, 7 миллиардов кубометров — в Турцию, в том числе 4,2 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), 1,6 миллиарда кубометров — в Грузию, а 1,2 миллиарда кубометров — в Сирию.