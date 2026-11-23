БАКУ/Trend/ - Асиф Юнис оглу Аскеров награжден орденом "Шохрат" за плодотворный вклад в общественно-политическую жизнь Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Асифа Юнис оглу Аскерова орденом "Шохрат"", - говорится в документе.

Отметим, что Асиф Аскерoв родился в 1966 году в городе Нахчыван Азербайджанской Республики. В 1989 году окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, а в 2001 году — Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

С 1996 года занимал должности начальника управления и начальника главного управления в Министерстве молодёжи, спорта и туризма Азербайджанской Республики. В 2000-2006 годах работал заместителем министра молодёжи, спорта и туризма.

В 2006–2009 годах возглавлял Исполнительную власть Загатальского района, а в 2009–2015 годах — Исполнительную власть Сабаильского района города Баку.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 сентября 2015 года назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

1 сентября 2024 года был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Является членом комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, а также по делам молодёжи и спорта. Входит в состав Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации.